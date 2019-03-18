全境封锁2鬣狗钥匙获取方法是什么 鬣狗钥匙最佳获取攻略详解

2019-03-18 15:00:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都不知道在全境封锁2游戏中鬣狗钥匙怎么获取?不少玩家都知道在全境封锁2游戏中鬣狗钥匙是可以用来开启鬣狗宝箱的钥匙，很多玩家对于鬣狗钥匙获取方法还是不清楚。那么，鬣狗钥匙获取方法是什么样子的呢？下面和小编一起看看获取方法介绍吧!

全境封锁2鬣狗钥匙获得方法介绍

1、白宫地图南方的地下通道有3个钥匙箱子，可以摸一下;

2、下水道墙壁上的箱子里也有钥匙;

3、之前激活的据点搜索加强的BUFF，在黑暗里更容易找到各种垃圾 。

总结：玩家可以在白宫地图、下水道中获得鬣狗钥匙，具体内容如上。