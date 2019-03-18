全境封锁2M4设计图突击步枪怎么样 M4突击步枪获得攻略

2019-03-18 14:58:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道M4设计图吧，那么M4设计图怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在全境封锁2游戏中M4突击步枪依然很受玩家们的喜爱，但很多玩家不知道M4突击步枪设计图怎么获得的。

全境封锁2M4设计图获得方法介绍

第一个聚落的计划任务，

在中期会给一把M4的设计图，

当你武器等级和地图差的太大，又找不到枪用，这把M4是你最好的选择。

总结：玩家在聚落计划任务中期会得到M4的设计图，具体内容如上！