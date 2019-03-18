全境封锁2恶魔面具获取方法是什么 恶魔道具最佳获取心得解析

2019-03-18 14:57:46 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，在全境封锁2游戏中有很多种面具需要玩家去寻找收集，很多小伙伴对于恶魔面具怎么获取都非常好奇。那么，在全境封锁2游戏中恶魔面具怎么获得呢?下面小编给大家介绍恶魔面具获取方法，想了解的玩家一起来看看吧!

全境封锁2恶魔面具获得方法介绍

首先来到东下城区，具体位置如下图。

从左至右依次射击标红的靶位。

猎人出现，与他展开殊死搏斗。

击杀猎人后搜刮即可获得恶魔面具。

总结：玩家在东下城区找到猎人后击杀猎人可以获得恶魔面具，具体内容如上。