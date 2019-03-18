全境封锁2幻影面具速刷技巧是什么 幻影面具最佳获取攻略解析

2019-03-18 14:55:45 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在问在全境封锁2幻影面具怎么获取?不少玩家都知道在全境封锁2游戏中玩家可以在地图中找到墓碑，对着墓碑使用行礼动作猎人就会出现，将其打死就可以获得幻影面具，很多小伙伴都在问获取技巧是什么样子的。那么，幻影面具怎么获取呢？下面和小编一起看看吧!

全境封锁2幻影面具获得方法介绍

首先去到地图上的这个位置。

然后找到下图中这个墓碑。

对着这墓碑使用 行礼，这个动作表情。

然后猎人就会出现了。

打死他就可以获得幻影面具了。

总结：玩家在猎人出现后打死就可以获得幻影面具，具体内容如上。