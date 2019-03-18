隐形守护者丛林法则是什么 丛林法则分享

2019-03-18 14:55:21 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在隐形守护者游戏中很多小伙伴不知道丛林法则吧，那么丛林法则怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在《隐形守护者》的第七章丛林法则是美丽世界线的分支章节，至暗抉择选择下车即可开启这条国民党线。

文字攻略

(以下为每个抉择正确选项)

1.新年了，开心

2.沉默

3.我也想掌握自己的命运

4.为什么要我停职

5.是我的良心不能放过你!

(选择“日本人要你的狗命”触发结局【壮士断腕】)

6.射杀董旺成

(选择“追问董旺成”触发结局【股掌之间】)

7.放下枪

(选择“追问高源”触发结局【死于非命】)

8.逐一了解

9.我听从您的命令

(选择“我有自己的追求，不会任你摆布!”触发结局【潜伏的心】)

10.同意

(选择“不同意”触发结局【刑场喋血】)

11.故意射偏

12.我打算和高处长一起花!

(选择“我打算买一套房子”触发结局【安居乐业】)

(选择“我打算买一辆车子”触发结局【劳命伤财】)

(选择“我打算找一个娘子”触发结局【汉奸本色】)

图片分支

点击放大图片

点击放大图片