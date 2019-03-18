全境封锁2掉线如何解决 全境封锁2网络掉线问题解决方法

2019-03-18 14:55:16 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2掉线如何解决？小编为大家带来了全境封锁2网络掉线问题解决方法，一起来看看吧。

全境封锁2网络不稳定怎么办?



全境封锁2网络掉线问题解决办法

虽然游戏配置要求并不是很高，但是依然对电脑有所要求的，有些朋友卡顿的原因并不是网络的原因，还有些朋友卡顿可能就是网络不稳定的问题了。

非网络卡顿

输入法问题：进游戏前将输入法切换回原版英文输入法，即可。

配置问题：配置不够的情况下开的配置过高，造成卡顿，这种降低画面设置即可，特别是垂直同步，显卡不够好的朋友最好不要动这个。

网络不稳定

网络的问题解决方法如下：

1、玩游戏之前关闭其他占网速的程序，再进行游戏，由于全境封锁2的服务器不在中国的问题，这个方法收效甚微。

2、开加速器，目前很多加速器都支持全境封锁2。