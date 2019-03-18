剑网3蓬山归岚服饰好不好 蓬山归岚服饰效果详解

2019-03-18 14:53:58 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都不知道在剑网3游戏中蓬山归岚服饰怎么样?很多小伙伴都知道剑网3蓬山归岚服饰整体颜色为浅蓝白与蟹壳青调色，搭配鹤松主题的淡雅，在低调中带来十足的韵味，很多小伙伴对其都非常好奇与喜欢。那么，剑网3蓬山归岚服饰怎么样呢？下面小编给大家带来蓬山归岚服饰效果展示，一起看看吧!

剑网3蓬山归岚礼盒服饰图文展示：

“蓬山归岚”礼盒包含

汉服元素动作特效外观一件

梦蝶主题可动背挂一件

定制白发一款(侠士亦可在商城选配黑发)

蓬山归岚服饰整体颜色为浅蓝白与蟹壳青调色，搭配鹤松主题的淡雅。蟹壳青作为中国传统色彩，淡雅、古朴，在低调中带来十足的韵味!

纹饰上选用了白鹤与松的传统中式吉祥纹样，配合远山飞云点缀，以刺绣工艺呈现。

外罩纱衣下摆采用重叠裁剪的造型点缀主题，而蹀躞带的装饰凸显干练的气息，配合白玉挂饰更显精致。蹀躞带本为胡制，自魏晋时传入中原，带间有带环，用作佩挂各种随身应用的物件，到唐代曾一度被定为文武官员必佩之物。

配套背部挂件“冷魄琼枝”乃是淡蓝白色的八仙花，洁白丰满，生机勃勃。配以灵动的蝴蝶，如梦似幻，蹁跹飞舞，让人不知真假，是为庄周梦蝶的典故!

“蓬山归岚”男款

采用直裰的基础版型。交领款式，偏衫与裙子合缀，是经典的汉服。直裰在唐朝时多为僧侣穿着，宋朝以后已在文人、士大夫中流行。

“蓬山归岚”女款

女款为襦裙衍生，可谓是汉族传统服装最基本的形式。纹饰上以半透渐变的晕染布料，将古色古香的祥云与羽翼，以清新的风格再现。窄袖高腰的基础款上，配以轻盈典雅的绸带，颇有羽化登仙的韵味。

总结：这款蓬山归岚服饰是在蓬山归岚礼盒中获得，具体效果如上图。