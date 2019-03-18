全境封锁2练级技能怎么选择？什么技能好用

2019-03-18 14:53:56 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2中满级才是游戏的开始，如何快速升级是很多玩家想知道的问题，选择合适的技能十分重要，91单机小编给大家带来全境封锁2练级攻略教程。

以下是练级时推荐使用的技能以及原因：

增强剂发射器

这个技能应该是最牛逼的技能了，3层储能，短CD，高速回复，试过你就会爱上它，不必多讲。

除了需要按两下以外是全方位吊打修理无人机的，不管你是独狼还是组队玩家都强烈推荐。

火种发射器

比较实用的一个技能，组队玩家和独狼玩家都适合的技能。

这个技能可以解除一切缩头乌龟给你带来的烦恼。

还可以阻止各种胖子锤哥对你的穷追不舍让你好好爆它的头。

嚣张特工甚至可以拿这个技能来堵门。

非常好用，我很喜欢的一个技能。

缺点是瞄准不是很方便，而且容易出现收不起来导致你在掩体中站起过久导致当场出殡。

还需要引爆。