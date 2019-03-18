全境封锁2肯卓的自由设计图获取方法攻略

2019-03-18 14:53:26 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问肯卓的自由设计图怎么获得?小编为大家带来了全境封锁2肯卓的自由设计图获取方法攻略，一起来看看吧。

全境封锁2肯卓的自由设计图获取攻略



简易流程：

1.升级过程中打通国会大厦。

2.打通美国历史博物馆。

3.打通观点博物馆。

4.打通航天局总部。

要按顺序打，要按顺序打，要按顺序打!图纸是和最后一个零件一起掉落的。

步骤2到4我都是在世界4的挑战难度下单刷一次掉落的，验证了困难难度也会掉落，有分玩家在世界0也会掉，没有第一个零件的话后面的应该不是百分百掉落。

所有署名和对应的副本掉落的都是这把手枪的配件。