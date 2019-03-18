剑网3龙豨坐骑获取方法是什么 龙豨坐骑获取攻略详解

2019-03-18 14:52:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家最近都在玩剑网3游戏，很多小伙伴都知道在剑网3游戏中龙豨坐骑非常酷炫，相传相传昆吾之山，有兽焉，其状如彘，赤若丹火，音如号角，名曰龙豨，不少玩家都在问该怎么获取。那么，龙豨坐骑怎么获取呢?想知道的玩家和小编一起看看吧!

剑网3龙豨坐骑获取方法介绍

侠士们于3月参与充消活动，可根据充消金额获得腰部挂件“紫棠蝶鸢”、背部挂件“玉笛飞声”，腰部挂件“弦月化玦”、背部挂件“浮生绘扇”奖励，第五档奉送酷炫奇趣坐骑“龙豨”!

相传昆吾之山，有兽焉，其状如彘，赤若丹火，音如号角，名曰龙豨。得此兽，则战无不胜。

传闻此兽为突厥白眉可汗所得。天宝三载秋，后突厥大乱，白眉继位，朔方节度使王忠嗣趁乱出击，击败后突厥十一部，并得此兽。后，王忠嗣被李林甫陷害至死，此兽亦流落江湖。

5档充消持续时间：2019年3月18日维护后—2019年4月18日维护前

早春充消奖励如下：

60元/180元：腰部挂件“紫棠蝶鸢”或“弦月化玦”二选一;

120元/240元：背部挂件“玉笛飞声”或“浮生绘扇”二选一;

300元：酷炫奇趣坐骑“龙豨”。

侠士于3月18日7点-3月21日7点期间进行消费，还将享受1.5倍积分回馈哦!

与此同时，第四届《剑网3》第二周海选赛将于今天中午12点正式开启，新的一周将会有怎样趣事发生，又将会有哪些黑马队伍杀出重围呢?就让我们拭目以待吧!

总结：玩家充值300元可以领取酷炫奇趣坐骑“龙豨”，具体内容如上。