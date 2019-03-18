全境封锁2看延迟方法是什么 查看延迟帧数方法步骤介绍

2019-03-18 14:50:03 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩全境封锁2游戏，不少玩家都知道在全境封锁2游戏中玩家会遇到延迟这种情况，但很多玩家在遇到这种情况不知道怎么查看，很多小伙伴对此都非常好奇。那么全境封锁2看延迟技巧方法是什么样子的呢？下面小编给大家介绍查看延迟帧数方法，感兴趣玩家和小编一起看看吧!

全境封锁2查看延迟帧数方法：

首先预先在uplay设置里面调整。

1、下载好游戏之后，在uplay平台的主菜单界面中点击左上角的三条线的按钮：

2、然后在弹出的相关菜单中，选择“设置”的选项：

3、然后在“一般”选项中可以看到一个“在游戏中显示帧数的选项”，勾选它就可以了：

总结：玩家在设置选项中看到游戏显示帧数的选项即可，具体内容如上。