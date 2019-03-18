鬼泣5剪刀怪怎么打？弱点是什么

2019-03-18 14:49:53 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

鬼泣5剪刀怪是游戏中十分让玩家讨厌的怪物，有什么简单方法战斗呢，91单机小编给大家带来鬼泣5剪刀怪弱点打法介绍，一起来了解下吧。

剪刀怪弱点打法介绍

游戏中的剪刀怪弱点是需要将它的面具打掉才能造成有效伤害，而攻击的时机就是看面具变红的时候。

这里推荐在地面或者空中连续攻击等触发拼刀然后马上闪开，在碎掉剪刀后立即锁定怪，然后看面具变红瞬间开枪可秒掉。

鬼泣5剪刀怪弱点打法就给大家介绍到这，看完后是不是觉得很简单?快去游戏里试试吧。