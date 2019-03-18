全境封锁2鬼魂面具怎么获得 全境封锁2鬼魂面具获得方法

钛合金是全境封锁2游戏中很重要的一个材料，但是很多小伙伴都不知道在游戏中该怎么获得钛合金？在哪刷好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！全境封锁2钛合金怎么获得1、打控制点，给他们补给，然后会有BUFF让你更容易捡垃圾，就可以找到更多的材料，里面就有这些，然后继续打别的控制点继续捡垃圾。2、清太阳能牧

2019-03-18 | 0