全境封锁2客服怎么联系 全境封锁2在线客服联系方法一览

2019-03-18 14:46:14 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家在问全境封锁2客服怎么联系？小编为大家带来了全境封锁2在线客服联系方法一览，一起来看看吧。

首先打开育碧的中国客服网站，网站地址：点击进入



然后拉到最底下切换语言，之后跳转到美区客服。

然后拉到最下边选择联系客服。

然后跳转页面，选择游戏跟问题(这一步跟提交工单填写问题是一样的)。

往下拉，填写玩问题点击开始聊天。

点过之后工单提交，之后在右下角会弹出来一个聊天框，这就是实时在线的人工客服了，有问题就可以问了。steam看到一人的两步验证国区客服处理了3天都没搞定，当时我也这个问题，用了5分钟搞定。