全境封锁2怎么获取M4设计图突击步枪 M4突击步枪获取攻略详解

2019-03-18 14:44:29 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在全境封锁2游戏中M4突击步枪依然很受玩家们的喜爱，但很多玩家不知道M4突击步枪设计图怎么获得的，很多小伙伴对此都非常好奇。那么，M4设计图突击步枪获取方法是什么样子的呢？下面小编给大家介绍M4设计图获取方法，感兴趣玩家一起看看吧!

全境封锁2M4设计图获得方法介绍

第一个聚落的计划任务，

在中期会给一把M4的设计图，

当你武器等级和地图差的太大，又找不到枪用，这把M4是你最好的选择。

总结：玩家在聚落计划任务中期会得到M4的设计图，具体内容如上。