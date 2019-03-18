全境封锁2肯卓的自由设计图获取方法是什么 肯卓的自由设计图获取心得一览

2019-03-18 14:42:52 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩全境封锁2游戏，不少玩家都知道在全境封锁2游戏中玩家想要获得肯卓的自由设计图需要收集制作它的材料，那么这些材料在哪获得呢?不清楚的玩家和小编一起看看肯卓的自由设计图获取方法吧!

全境封锁2肯卓的自由设计图获取攻略

1.升级过程中打通国会大厦。简易流程：

2.打通美国历史博物馆。

3.打通观点博物馆。

4.打通航天局总部。

要按顺序打，要按顺序打，要按顺序打!图纸是和最后一个零件一起掉落的。

步骤2到4我都是在世界4的挑战难度下单刷一次掉落的，验证了困难难度也会掉落，有分玩家在世界0也会掉，没有第一个零件的话后面的应该不是百分百掉落。

所有署名和对应的副本掉落的都是这把手枪的配件。

总结：玩家打通国会大厦、美国历史博物馆、观点博物馆、航天局总部可以获得制作肯卓的自由设计图材料，具体内容如上。