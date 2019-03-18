DNF大人的世界礼包奖励有哪些 大人的世界礼包奖励道具介绍

2019-03-18 14:41:15 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家都知道在DNF游戏中大人的世界礼包是最近商城上架的新礼包，这个奖励的道具还是相对丰厚的，而且还有一定的几率抽到稀有的装扮，很多小伙伴对其都非常好奇。那么，这个奖励的道具有哪些呢?小编整理了资料和大家分享下吧!

DNF大人的世界礼包奖励道具大全：

价格：1900点券

每个账号限购1次

使用后，角色变大41%，并增加41%的城镇移动速度，效果持续4分1秒。

开启后，可以选择职业获得1个无期限的[黄金之飞跃板鞋]鞋子装扮。

开启后，可以从第1期稀有装扮套装礼盒(无期限)、第4期稀有装扮套装礼盒(无期限)、第1期稀有装扮4部位礼盒(无期限)、第4期稀有装扮4部位礼盒(无期限)、第1期稀有装扮1部位礼盒(无期限)、第4期稀有装扮1部位礼盒(无期限)、第1期稀有装扮套装礼盒(30天)、第4期稀有装扮套装礼盒(30天)中随机获得1个。

开启后，可以选择职业获得1套30天的稀有装扮。

总结：这次的奖励是有稀有的1套和4套时装，而且还有各个部位的，有几率开启永久使用，具体奖励如上!