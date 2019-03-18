鬼泣5赤手空拳成就要求是什么？有什么达成技巧

2019-03-18 14:41:15 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

鬼泣5中有许多成就需要达成特定条件，赤手空拳是很明显的一个成就，91单机小编给大家带来鬼泣5赤手空拳成就达成方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

赤手空拳成就达成方法介绍

首先 你必须先通过Son of sparda 模式解锁但丁的武器设置，之后你必须卸下所有枪械和武器。

推荐human模式，皇家护卫满级。

之后你需要做的就是按住鼠标中键来格挡攒能量，或者在敌人攻击时按中键等操作来实现格挡和击杀。

注意的时这里但丁的真魔人是可以使用的。

最终boss和比较麻烦的怪物群可以开魔人按E或者Q伤害很高的。

以上就是小编给大家带来的鬼泣5赤手空拳成就达成方法介绍