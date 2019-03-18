全境封锁2新手怎么玩 全境封锁2新手入门实用心得分享

2019-03-18 14:39:38 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2新手怎么玩？小编为大家带来了全境封锁2新手入门实用心得分享，一起来看看吧。

实用个人经验分享



1.特工等级：

我相信这方面难倒了挺多刚进游戏的小盆友的，首先先去军需官那把爆头经验奖章点满，然后你15级以前先去做主线任务，因为主线任务在你的等级提升后，小怪的等级也会提升，但是它的经验是固定的。而支线是你的等级越高，经验就越多，所以在这里推荐在你15级以后去做支线任务，你的等级就会蹭蹭往上涨，3天30级不是梦啦

2.技能搭配：

这一点呢很多小盆友也是相当纠结的，在这里我真的不推荐脉冲，扫描范围小的头疼，而且就算是给你全扫出来了，也不一定可以保住你堪忧的生命。那么我推荐的是机枪塔，无人机，复活蜂窝，机枪塔选全自动机枪，不要弄火和狙，那些要你手动的小盆友，无人机复活装甲，这两个基本在你单人可以保不死了，或者可以把无人机换成复活蜂窝。全境钢枪王上车了

3.战术思路：

这个呢简单讲讲，在游戏里不怕敌人多，不怕敌人强，就怕敌人会绕后，本来找好掩体，突然几个小怪绕后或者刷你后面，那是真的头疼，所以这个时候机枪塔就可以帮助你，所以建议在准备钢枪的时候，先找好掩体，临时找掩体就跟你临时考试才复习没有区别，你是想着越到考试我越浪，全境钢枪不在怕吗，你死了才后悔就迟了，所以找掩体很重要，考试复习也很重要