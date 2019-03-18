支付宝相互宝扣款顺序怎么设置？相互宝扣款顺序设置方法分享

2019-03-18 14:11:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

说起支付宝想必大家都不陌生吧。但是不少小伙伴都不知道在支付宝中该怎么设置相互宝扣款顺序吧？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

相互宝扣款顺序设置方法分享：

1、其实“相互宝”就是根据支付宝“自定义扣款顺序”来扣款的，这需要大家选择个人中心右上角的设置按钮，从而继续下一步设置。

2、在列表里选择“支付设置”功能，这样就可以找到“扣款顺序”选项，从而自定义修改默认的扣款方式。

3、系统会按照下方列表的顺序进行扣款，只要将常用的付款方式移动到最上方，“相互宝”就会按照这个方式进行扣款了!