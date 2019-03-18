刀塔自走棋精英战阵容怎么搭配？打法运营技巧有哪些

2019-03-18 14:10:58 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

刀塔自走棋精英战是很多新手玩家会选择打法，成形快捷，打法简单，91单机小编给大家带来《刀塔自走棋》精英战运营打法思路详解，一起来看看。

精英战运营打法思路详解

这个流派十分适合新手。阵容只要记住几个战士和一个蛇女就完事了。在10回合前期。我们拿到部分战士甚至有些战士还多余出来之时。我们就可以按常规操作来玩战士流了。

第一点升级：9回合生6。13或者17回合升7。21或者25左右升8。这期间注意。升级一定要看你有没有怪要上。没有就不要升。七级的时候就可以开始ddd了。d到差不多大部分二星或者某个战士三星。也就是17回合-25回合可以d

第二阵容：核心doom船长美杜莎大鱼。其余次之海明狼人。再次其余战士。小小的话不顺一般打工卖了。优先大鱼海明上三。

第三：装备。回蓝给美杜莎。疯脸给大鱼或巨魔。其余输出防御可视情况给美杜莎或者doom或者巨魔。

第四：后期。战士的后期就是33回合。这时候场上如果还有人活着。那么我们可以考虑上9。视情况上橙卡。打巨魔和地精上谜团。打法师可以考虑双doom或者加个萨尔或者飞机。打精灵飞机谜团。具体看各位理解。

第五。劣势。中期21-30劣势的战士。放弃经济。直接开d找。一般留10-30块。视情况而定。

第六：满听。底下棋子全满听。就是考验选择和操作的时候。如果你是加藤鹰。那你很适合玩战士。这时候我们一般把棋子拉到场上d。时间实在不够放弃不能优先三或者非核心的棋子。重要的是。你上回合就要想好。我下回合可能要d了。想好会出现的状况。会好处理的多。 其余细节。6战即便一星也吊打15波野怪。站位可以参考我的战士站位。这个套路顺风最快可以28回合结束游戏。逆风也可以绝地反击翻盘乃至吃鸡。

这是战士的两种站位推荐第一种

相信很多小伙伴对这套阵容都很喜欢