刀塔自走棋空城奶德怎么玩？德鲁伊刺客阵容怎么选择搭配

刀塔自走棋中德鲁伊是性价比最高的种族，几乎是玩家不会错过的棋子，91单机小编给大家带来《刀塔自走棋》空城奶德及德鲁伊刺客流解析，一起来看看。
空城奶德及德鲁伊刺客流解析
天胡德。我就不讲了。怎么搭配都是吊打对面。这里主要细讲空城苟活奶德流和德刺流。绝对详细。大家可以按部就班操作一下。操作几盘就会了。
第一阵容和为什么空城：三星四德鲁伊。风行露娜ta敌法加个doom或者蛇女或者某个橙卡和战士攻略同理。此乃9人口标配。但苟活大部分都是7-8人口。也就是6精灵2野兽或者下小鹿上二星蛇女或者doom。空城是因为。我们前5回合没有二星的怪物。发牌员还暗示给你小鹿敌法。以及各种垃圾时。我们就可以快乐起来了。
第二买卖：什么是买卖。1-13回合卖身卖血。买些德鲁伊或者要用的精灵。就是买卖。
第三启动：1-11回合不要升级。他入任他入。我迷我小鹿。他胡任他胡。我上我小鹿。他强任他强。我后面巨强。10回合一般是30-40块。此时没有二星德鲁伊或者精灵还是放弃这波野怪。当你12-13回合有50-60块时可以开始f了。点俩下到6保留50块利息。14回合或者15上7开d。手速gkd。搜到30-40块视阵容强度保证劲量打过五郎八卦棍。16-17还是继续d。找到熊德或者六精灵。做三星。当你17回合大树三星小鹿先知三星熊德二星或者ta二星其中有3时可以stop。吃连胜了。切记这阶段一定要⑥精灵。没有的话小鹿熊德也要二三星。否则请继续d。d到10块或者归零。这时候顺起来的话21回合请上8。d到30块左右。没有连胜或者血量过低。阵容强度没有满足我上述所需。那请继续d。嗯还是比较刺激的。当你25-29回合前8人口血量35以上。全阵容成型。也就是后排全二星。小鹿先知大树熊德三星其中有三。那么恭喜你。你已经成功成为那个传说中的辣个烂人。29回合以后没有我说的这些东西。那么也要恭喜你你可能又可以再来亿把了。
第四：细节。13回合被入到35血左右建议强行启动。也就是13回合或者14立马上七开d。gkd。空城在不影响当回合利息可以拿一些强势卡上去少掉点血。丽娜是这里面比较好的选择可以秒掉一个。女王放倒数第三排中间装备全给他。混沌。兽王可能有点用。三地精也可以。看你怎么想。嗯10回合前运气好可以留个二星的随便什么地精战士。这里不要骑士巨魔一个太贵一个太弱。这样打10野怪还是可以的。当有人和你一起空城时。不要上怪。搞他连败。他也这样那就看你造化了。
第五后期：后期。我们尽量让露娜风行ta上三。有一个就算可以坚持住。。当然圣堂刺客上三也只是梦想。一般我们都达不到。这时候我们要开始看阵容了。29-33回合可以到9。顺风33-36到10。打骑士。谜团飞机蛇女潮汐安排上。打内战。炸弹人飞机蛇女潮汐安排上。打法师潮汐蛇女尤其关键。打地精还是比较难的地精比较克制德。可以考虑谜团加后排三星和蛇女。没有橙卡。可以用doom。后期小鹿就下了吧。她辛苦了。
这两种阵容打法思路类似，喜欢的小伙伴不要错过。
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