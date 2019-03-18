全境封锁2失落的话匣子是什么 失落的话匣子有什么用

2019-03-18 14:06:07 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道失落的话匣子吧，那么失落的话匣子怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

游戏中关于奇特武器有多种，都是需要完成零件的收集后才能解锁武器，有些玩家一直没获得奇特冲锋枪失落的话匣子。

失落的话匣子获得方法介绍

首先来如下图的位置，是国土战略点的一个，打碎锁进门上梯子：

这个门里有梯子，爬上去

上面有个空投，可以打下来，开鬣狗箱子给第一个碎片，【全部获得奇特最少4个钥匙!】。

下一步打华盛顿大酒店副本，再boss门口翻过变电箱之前回头有个鬣狗箱子，里面第二个碎片。

第三步打杰斐逊贸易中心，同样找鬣狗箱子，开第三个碎片。

接下来银行总部，在一个有一堆军用电脑的房间有面白色大条的墙边互动拿到钥匙，滑下电梯开金库的门拿鬣狗箱子获得最后一个设计图，至此获得所有武器零件。

以上就是全境封锁2失落的话匣子获得方法的相关分享，没有找到这把武器的同学快去找找看吧。