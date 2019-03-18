鬼泣5剪刀怪怎么样 剪刀怪弱点打法攻略

2019-03-18 14:05:08 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道剪刀怪吧，那么剪刀怪怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

鬼泣5剪刀怪怎么打?相信这个怪物让很多玩家都感到头疼不已，不过别担心。

剪刀怪弱点打法介绍

游戏中的剪刀怪弱点是需要将它的面具打掉才能造成有效伤害，而攻击的时机就是看面具变红的时候。

这里推荐在地面或者空中连续攻击等触发拼刀然后马上闪开，在碎掉剪刀后立即锁定怪，然后看面具变红瞬间开枪可秒掉。

鬼泣5剪刀怪弱点打法就给大家介绍到这，看完后是不是觉得很简单?快去游戏里试试吧。