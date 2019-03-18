全境封锁2怎么获得悬赏任务目标？悬赏任务完成教程

2019-03-18 14:04:13 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都不知道在《全境封锁2》游戏中悬赏任务目标怎么获得?相信很多玩家都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

悬赏任务攻略详解

悬赏系统：类似于1代的高价值目标，悬赏是在地图的指定区域消灭指定敌人的任务模式。悬赏完成后，可以获得指定的奖励。通常，完成悬赏的奖励会在悬赏目标里表明。

悬赏一般限时15分钟来找到目标，找到目标后不再计时，超时或者在任务中死亡都会直接判定任务失败。

失败后使用的目标点数会返还，玩家可以重新接取悬赏任务。

悬赏目标获取方法：不同于1代只能够从高价值目标官员通过消耗目标情报获取高价值目标，本次获取悬赏目标的方式有很多种。

完成特定区域的解放计划后，会自动获得一个悬赏目标，立刻激活。

计划内的悬赏

在行动基地的二楼找到奥提斯·赛克斯，或者在地图中找到悬赏栏位即可在当前地图内找到目前可用的全部悬赏目标。请注意，这些悬赏目标需要消耗一定量的目标情报才可激活。获取目标情报的方法非常多，完成地图的随机事件，完成任务，打怪掉落都会出现。

有时候，在开放世界压马路的时候你会发现有一些民兵头顶上会显示【???】，这时候和走近这些NPC会有接受悬赏的提示。

悬赏作用：目前来看，悬赏是最快最稳定获得毕业装备的最有效途径。

满级后，挑战等级的悬赏会提供一件当前世界等级下和玩家装等等级挂钩的一件金色品质武器和一件金色品质防具，相较其他的获取途径——打本和开地图箱子会更稳定。