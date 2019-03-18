全境封锁2战斗技巧是什么 打僵尸技巧攻略

2019-03-18 14:03:10 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道战斗技巧吧，那么战斗技巧有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全境封锁2是一款第三人称射击类游戏，设定在致命病毒席卷纽约市七个月后，将让玩家冒着高度危险前进一片断垣残壁的华盛顿特区。

打僵尸技巧介绍

1、主动取消技能冷却的时间是被动的一半，所以持续性的技能可以在快结束取消以达到快速冷却。

2、路边的小外资一定要去摸索，有时候物资搜索队会无法打开物资柜，或许你刚好有零件。

3、地下隧道有机会拿到势力的物资钥匙

4、就和刺客还是野境一样，举枪瞄准敌人不开枪，一两秒后敌人头上会有永久的小三角型。

5、每个武器造成的硬直度不太一样，同种类的武器也不一样散弹很高，单发散弹又比连射散弹高，所以防近身最好配把散弹。

6、敌人会依照状况来说话，要冲过来前的敌人会要队友掩护，没子弹的时候也会躲掩体说弹切，所以请戴耳机玩，方便听声辨位。

7、敌人大多数有弱点，除了那颗头外，很多腰间或是背后的东西可以打爆造成敌人异常状态方便击杀。

8、敌人使用技能画面可以看到一个小圈在蓄力，提醒你敌人要出招和他的位子，例如手榴弹兵可以在他丢前打断让他自爆之类的。

9、狙击枪兵举镜头的时候你可以看到一大圈反光表示他正在瞄准你。

10、翻滚时敌人子弹是打不中您的，所以背对敌人或是中枪在逃跑的时候很有效。

11、地图模式下可以使用快速移动，能用的地方有友军据点，路边打下来的佔领点，已经过关的主线副本入口，还有最重要的队友身边!

12、打掉重装兵的弹链他会跪下来重装，在他装完开枪之前再打掉会再重装，但要注意如果在他装弹期间打掉一个部位的装甲，弹链会直接装上。

13、如果被打趴在地上爬，你确定30秒内队友救不了你，或队友也被压制，那就直接失去意识，只要队伍中还有人在苟延残喘，就可以30秒后直接重生(BOSS战不适用)。

14、设定里面可以开跑酷模式，不用ctrl一直按，但有可能在紧急的时候明明想躲掩体，却自己爬上去，战斗中跟赶路的跑酷可以分开设定，就请自行依照习惯去设定吧。

以上就是小编给大家带来的全境封锁2打僵尸技巧介绍，想必大家都了解了吧。