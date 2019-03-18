吞食孔明传多周目通关阵容怎么搭配？多周目通关阵容搭配教学

2019-03-18 14:01:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《吞食孔明传》是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中多周目通关阵容怎么搭配好？有没有什么技巧吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

多周目通关阵容搭配心得分享

先说下总时长，开始玩了三周目，各种被虐，一周目杨秋没收到，以至于2周目杨秋任务死活做不成，玩到四周目开局，想试下杨秋，重新找到1周目第六章街亭之战开始前的存档，重新玩，1周目做完杨秋前置任务，2周目第4章收完杨秋开始秒天秒地秒空气。接着又玩到4周目。第一次250多小时，第二次为收杨秋玩到4周目200多小时。

说下感受，第一次玩一周目，不知道什么背水阵，只知道八卦阵孔明姜维吕布赵云马超打的，死活最后三连战过不去，没办法，看了其他人的视频攻略回去收了星彩四保一司马6将打了80多回合过的一周目。

知道有背水之后，3.2版本的时候，赵云配个颜良，开完斗击倍击加大会心，一个无双一个人头，最后三连还是很轻松的。

到背水阵被砍3.4版本，重新玩一周目杨秋前置任务的时候，试了下新套路锋矢阵，赵云3号位，配颜良加斗击倍击，星彩加大会心，法正军定保士气，一周目配个姜维孔明，二周目可以曹操 孔明 赵云或者杨秋 法正 姜维，姜维无双可以沉默，孔明解策，曹操上斗击倍击，赵云或者杨秋打伤害，总的来说这套整容比3.4版本的背水最后三连好过，回合数要少。特别是一周目，同样的整容，我锋矢阵赵云4保一，配姜维孔明法正星彩，回合数比背水阵的回合数少10到20之间。

再说下法正的作用，这次的吞食孔明传中士气的作用非常大，可以收的，用的到有军定计 保证被打之后士气不下降的武将就三个，刘备 法正和左慈，一周目可以用的也就剩法正好一点了。天赋点出会心15%几率和伤害，8点开局士气，开局法正军定，颜良斗击给赵云，星彩给大会心赵云，孔明和姜维吃军心丹，二回合孔明仙复加血，颜良倍击赵云，星彩军心丹，姜维先手无双打敌方，这样基本满200士气，赵云再放真无双，秒一个人。三回合看情况切八卦。

再说个最后三连前面二连无意发现的奇葩阵容

省去在最后攒无双打司马6武将。用黄盖 蒋琬 严颜 吕布 周仓打前面二连，非常好用，蒋琬保证先手 黄盖可以吸引2个武将，严颜无双配吕布不被控制，周仓速度非常慢，但是有蒋琬强制4回合先手，用破甲打残对面，吕布再用无双秒一个人，20到25回合解决战斗。这是一周目我用来过前面2连的。不然前面二连打完有可能你无双没攒完就打第三场，非常亏。

总的来说，一周目非常好玩，野吕布，野周瑜，野鬼张角(这里说一下，野鬼张角不一定非要打，二周目庞统可以吃丹加阵加练高一点级别，点出减将计伤害那个天赋，通过sl保证一回合不死，同样可以在触发马腾墓地震，去收到庞统)各种被虐。我每次有新想法也是拿最后三连战做实验。

最后再发套阵容，3.4版本50%攻击加成下背水，关羽 马超 赵云1 3 5号位，可以配孔明 姜维，孔明 马良，孔明或者其他法师。最好是孔明加法正，保证士气不少。天赋点出会心几率和伤害，将令无双伤害，12命中，策略减免。装备衣服以龙渊甲减伤那件，配饰赵云8%会心伤害，法师5%计策成功率，其他看着弄。先手一会和关羽给赵云上斗击，赵云自己上智免，法正计策

军定，孔明军心丹，马超军心丹。二回合关赵马对司马昭放无双，孔明如果比他们速度快就给赵云上大会，慢就全体仙复，法正自己看情况。这样基本能秒司马昭。接下去就好打了。

玩了500小时不到，最喜欢的是赵云，除了杨秋马玩，唯一一个无双能出会心的武将，而且还有真无双，四维还比杨秋好如果以后能出大乱斗之类的，杨秋和赵云PK，杨秋在赵云面前就是个弟弟，杨秋强在追击的二连斩。

最喜欢的紫色武器是枪和弓，特别是紫色弓，无视一切免疫什么武免武反有空我要去试试4保一黄忠，锋矢阵会心流黄忠，啪啪啪啪啪。

最好用的辅助孔明，加血，减伤，解策，智免。

最后，士气很重要，别看他们发的视频秒天秒地，你100以下的士气你秒个试试。有些打不过拿不到的造诣，切换下思路，不要老是想怎么提高等级怎么提高伤害，吃几个军心丹，换上有军定计的武将(前期刘备后期法正，二周目左慈还带解阵)200士气1.5倍伤害，真无双2倍伤害，算上会心再百分比加上，管你9000上万兵，200士气以上通天一个无双带走。满级和顶级蓝装强化到真级别。