全境封锁2航空总局彩蛋是什么 航空总局彩蛋玩法攻略

2019-03-18 14:00:13 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道航空总局彩蛋吧，那么航空总局彩蛋怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

游戏中有的挑战任务中隐藏着一些小彩蛋，有些细心的玩家给挖掘出来了，比如航空总局任务。

刚开始过图的时候在大厅二楼办公室最角落的一个电脑上启动了什么开关。

然后在一个打印机上打印出了这个上面写着密码3123。

然后从电梯上的绳索滑下来到了B3左手边这个门就能打开了。

进去之后有四个电脑，按照刚刚发现的密码3123输入。

左手边这门就开了。

里面就有这些。

对了要注意一点，那个门可能会卡BUG，出现空气墙，多滚两下就能出来。

以上就是全境封锁2航空总局隐藏彩蛋的简单分享，喜欢寻找彩蛋的同学快去找找看吧。