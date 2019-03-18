全境封锁2精确射手套装怎么样 射手套装玩法攻略

2019-03-18 13:59:07 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道精确射手吧，那么精确射手怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！精确射手套装搭配推荐分享

栓狙推荐天赋：

重击，第一滴血，杀手，爵士手，拾荒。

推荐使用的栓狙：

第一波M44 碳纤维M7000 SR1。

推荐配件：

精确射手步枪弹匣(送的弹匣)。

精确射手数字瞄准镜(12-16倍镜，天赋给的，开镜12倍，按下tab切换16倍)。

激光瞄准指示器

消音枪口

重击+15%精英伤对爆头打boss很有效，第一滴血保证了首发输出，虽然提升不太大，但是打的准的话还是不错的。

杀手对于栓狙来说几乎是白送的激活天赋，爵士手对于栓狙小弹匣来说提升dps效率显著。

拾荒也是，这几个天赋是我个人认为的最优天赋，我的碳纤维M700天赋为重击，爵士手，附加功能。

副武器选择一把步枪

必备天赋：

叠加，维护保存。

剩下的一个天赋看人。

推荐使用的步枪有：

城镇MDR(全世界最强大的无托步枪)

SIG716CQB(我自己用起来最顺手的步枪，但是没枪口)

射手步枪推荐配件：

全息制式瞄准镜

激光瞄准器/垂直握把/转角握把

精确7.62弹匣

枪口的话依然推荐消音器

步枪一般都是你被贴身的时候掏出来用的，主要还是拿栓狙输出。

维护保存的技能通过叠加天赋能给到栓狙上，让栓狙击杀或者爆头击杀快速补充护甲保证生存。

另外吹爆SIG716装备第一线人员武器皮肤。

看起来就像CSGO的杀意大名一样

只能说手枪要求不高，毕竟是赶路路上击杀红名小怪和补刀用的，比如栓狙打的差一点击杀，换手枪补。

天赋有个充分润滑最好

装备

词条选择：

主要词条选择：

火力词条选择：暴击伤害，暴击几率，爆头伤害，步枪伤害，射手步枪伤害，精英伤害。

防护词条选择：加成装甲，危害防护(全抗)。

电力词条只有两个，随缘。

装备协定选择：

攻击协定：精确度(武器伤，爆头伤)，暴击(武器伤害，次要两个词条伤害有射手步枪伤害即可)。

防御协定：耐力(因为耐力有击杀回甲加成)，抵抗(狙击手需要堆一点抗性，因为主要在远距离蹲坑容易吃火烧手雷什么的)。

技能协定随意，狙击手依靠的是武器而非技能，如果要激活策士的话可以考虑堆一下技能强度激活无人机送的槽位加成。

装备套装组合选择：

3件套阿尔蒂拉(爆头伤，射手步枪伤害)。

1件飞龙纺织(暴击伤)

1件/2件贝哲陶夫(看你要不要击杀回，精英伤害肯定要拿)。

不拿2件贝哲陶夫的话最后一件推荐拿霸主军备或者李希特凯撒二选一(危害防护或者步枪伤害)。

装备天赋推荐选择：

重击(精英伤)

毁灭(武器伤)

集中(爆头击杀给免疫)

效率第一(护甲续航，狙击手护甲只会回50%)

强化，危害防护，电容和永动也不错。

投机取巧不在此列的原因是对命中要求过高所以不优先考虑，如果你的命中率高可以考虑带一件投机取巧天赋的装备。

另外次要点数，装甲点至少未出5以激活维护保存。

狙击手因为天赋，装甲包只回50%换额外20秒抗性(对付燃烧手雷雨的时候)需要用击杀保证续航(不然装甲包消耗扛不住的，技能有时候救场来不及)，所以请保持维护保存的激活。

116点的精确射手咸鱼点成这样，之前没点特化武器伤害点了掩体护甲结果发现掩体护甲给的不多所以重点了(家园即堡垒给的护甲大约是你最大护甲的5%，并不多)

以上就是全境封锁2精确射手套装搭配推荐的相关分享，不知道怎么搭配的同学不妨做个参考，祝大家游戏体验愉快!