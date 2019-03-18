吞食孔明传法师阵容怎么样 法师阵容搭配攻略

2019-03-18 13:54:16 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在吞食孔明传游戏中很多小伙伴不知道法师阵容吧，那么法师阵容怎么搭配呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

吞食孔明传法师阵容怎么搭配好?很多玩家在玩多周目后喜欢自己组不同的阵容。

法师阵容搭配心得分享

此套阵容必须至少二周目才能达成，以雁形阵主。输出基本就靠老曹和都督，为啥带杨秋首先，杨秋智力、速度、技都不低拿上古琴完全保证策略命中率，其次杨某的技能可以拿来补刀(但是最后一战并不十分好用，因为经常没机会给他上buff，但理论是可行的)。我给的老曹集气甲和军师集气天赋，鲁肃的怒气主要传给都督!

雁形阵最大的弱点就是减速度，那么就首先要弥补这一点，所有还有一个位置我留给了郭嘉，同样拿上古琴,为什么不带猪脚和姜维，因为郭嘉的技属性和策略完爆那两货......为了继续补足速度，就必须点上先手和速度天赋，带上孙子兵法。这样就够了吗?不!那么我们还要带上真百鸟盔，骑上宝马~，还不够?我们磕上先手丹药!策略命中丹药!

古琴位置在：第五章武陵右边两个罐子那里调查两次。

以上就是吞食孔明传法师阵容搭配心得的简单分享，欢迎大家分享自己不同的阵容。