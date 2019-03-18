壁虎数据恢复app怎么恢复照片？恢复照片技巧教程

2019-03-18 13:53:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在壁虎数据恢复app中如何恢复照片?该怎么操作好呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

1、如果要在壁虎数据恢复中恢复自己误删的照片，你需要先选择其中的“恢复照片”功能。

2、进入恢复页面之后，点击下方的“开始扫描”选项，对手机中的照片进行扫描。

3、等到数据扫描完成之后，就可以选择手机下方的恢复按钮，对误删照片进行恢复了。