全境封锁2第12个面具怎么样 最后一个面具怎么获得

2019-03-18 13:52:19 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道12个面具吧，那么12个面具有什么用呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

到今天为止狠毒我安家将全部12个面具彩蛋收集完成了，有些玩家一直没有找到最后一个面具。

第12个面具获得方法流程详解

首先，必须得占领华盛顿纪念碑，并且打开补给室。在19:00~5:00补给室里有个按钮可以进行互动。

点击按钮后显示器上会出现三个点，这三个点分别是三个坟墓，而且都要进行敬礼，每次敬礼画面都会受到轻微的干扰。

地点一：

地点二：

地点三：

敬礼完成后再回到补给室，按钮又可以进行互动，点击后显示器出现圆圈的图案，然后去如图地点：

建议远离至不被干扰的地方，然后用狙击击杀，物品也会随之掉落在击杀者脚下。

附上全面具截图：

以上就是全境封锁2第12个面具获得方法流程的详细介绍，祝大家顺利拿到这个面具。