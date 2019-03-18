iqoo全局搜索怎么使用？全局搜索使用方法介绍

2019-03-18 13:44:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都不知道iqoo全局搜索功能该怎么用好？相信很多用户都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

下拉手机屏幕，然后点击“搜索”栏，输入您想要搜索的东西——应用、手机设置、储存内容等等。(这里小编以设置闹钟为例)

点击搜索到的您想要操作的选项，进入具体的信息界面。

除了这种打字搜索之外您还可以直接点击搜索栏右侧的麦克风按钮，直接说话，输入语音搜索，然后再点击选项进行具体操作。