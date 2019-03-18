支付宝相互宝怎么申请报销？相互宝申请报销方法介绍

2019-03-18 13:43:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相互宝是支付宝中的一个功能，但是不少用户都不知道在支付宝中相互宝该如何申请报销？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

支付宝相互宝申请报销方法介绍：

1、现在想要在“相互宝”里申请报销的话，大家就得先在“支付宝”中搜索“相互宝”的关键词，然后打开相互宝的详情页面(如下所示)。

2、进入“计划详情”界面之后，紧接着需要选择“申领互助金”的功能，这样就可以申请报销医疗费用了。

3、在这之后，用户需要选择右下角的“我要报案”功能，填写提交资料等待审核，审核通过之后就可以得到互助金报销费用了!