全境封锁2没声音及画面卡顿怎么弄 没声音卡死解决攻略

2019-03-18 13:42:34 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道没声音及画面卡顿吧，那么没声音及画面卡顿怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

不少玩家在游戏过程中遇到了各种bug，不知道怎么解决，比如没声音画面卡顿的情况。

没声音及画面卡顿解决方法介绍

经国外玩家检查发现，游戏程序会与 Conexant Audio系列驱动冲突，导致游戏卡死同时声音消失。

暂时的解决方法：

使用音频调节软件 VoiceMeeter，安装这个软件后，在声音设置中将VoiceMeeter的虚拟声道设置为主要输出通道，就可以避免conexant驱动与游戏的程序冲突问题。

软件安装后重启电脑，然后打开软件点击右上角，将软件虚拟输出声道配置为系统默认扬声器。

紧接着在声音属性中，把Voicemetter input设置为默认设备。

播放和录制都要设置为默认。

以上就是没声音及画面卡顿解决方法介绍，如果大家同样遇到了上面的问题，不妨参考下上面的方法。