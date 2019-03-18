全境封锁2材料怎么获得？钛合金、碳纤维获得技巧一览

2019-03-18 13:40:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

材料是《全境封锁2》游戏中很重要的，但是不少玩家都不知道在游戏中材料该怎么得？在哪得？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《全境封锁2》游戏中升级工作台需要大量材料，其中钛合金、碳纤维是最急缺的。

1、打控制点，给他们补给，然后会有BUFF让你更容易捡垃圾，就可以找到更多的材料，里面就有这些，然后继续打别的控制点继续捡垃圾。

2、清太阳能牧场，那里好多小箱子。

