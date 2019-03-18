全境封锁2幽灵面具是什么 第11个面具玩法攻略

2019-03-18 13:40:26 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道幽灵面具吧，那么幽灵面具怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

自游戏正式上线后，很多玩家把十二个面具彩蛋收集的差不多了，有些就差两三个了。

第11个面具获得方法介绍

晚上七点后在图2花坛位置站一个人，然后出现干扰信号之后在图3瞄准位置会出现一个猎人，没有血条会逃跑，要在跑之前打死，会获得第十一个幽灵面具。

以上就是幽灵面具的位置及获得方法的介绍，希望对大家游戏有帮助。