鬼泣5序章boss是什么 序章boss玩法攻略

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道序章boss吧，那么序章boss怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
相信不少玩家都以及知道有游戏序章的boss是可以杀的，但是因为boss血厚攻高且容错率比较低大多数玩家还是没有见到过隐藏结局。
序章boss打法攻略
首先分析一下他的招式。
星落，偷得月神的技能，落点是以尼禄为顶角的一个三角或倒三角。尤里森最菜的一招，哪怕正常摁键移动都不会被打，伤害也低，脸接都没事。
激光，还是月神的招，这招突出一个神秘，一般来说高难度是二连发，看似是个直线，其实是一个甩过去的曲线。
越是接近尤里森转动线速度越慢，应对方法很简单，跳起来或者闪避鬼步，再或者蓄力剑大跳和返身斩都是可以躲的，值得一提的是在近身砍结晶的时候，一瞬间的低身位一样能躲。
火球，伤害最高的一招，但想吃全不容易。
这招偷的歌莉娅，这个球比较特殊，首先它在发射前是追踪玩家的，然后他飞到一定距离之前碰触地面会二次弹射，变向再次锁定玩家，如果你只是擦着边被碰到也就三格左右的掉血，但如果正中火球的话，一条血就没了。
一般来说这个球有两种情况，一个是快速的单发火球，一般配合减速球发一次或者配合激光产生一个激光-火球-激光-火球的连击。一个是比较慢的火球二连发。
这个球的飞行可以用枪击减慢，蓄力枪打可以很明显的看到球被打得停滞。也可以用剑砍将其打回去，但是对结晶伤害不多，收益风险不成正比。而且这个球本质是一个下落过程，你只要跳起来就不会被打，一般来说即便是二连发火球原地不动二段跳加挑衅都能躲过去。
地爆，威胁最大的一招，抬手和预兆太少，而且能够打到天上，一般在二段跳以下的高度都会被打到，伤害也很高，空中输出的终结者。
这招也有两种释放方式，一个是呈三角形1-2-3的方式挨个扎过去，往前走就能躲。另一个是在一条横排上先爆三下，然后在这三条起爆点中间插入两下爆炸。前后走都可以躲。
单发的时候基本不足为惧，但是你贴脸砍水晶的时候，两种起爆都会直接锁定在你能砍到结晶的那一圈半圆里，就是说除了往外跑没有任何方法，你持续鬼步无差错当我没说。
高难度第一次打爆尤里森的结晶之后会添加一种变招，在减速球之后接横排地爆，而且第一个减速球必然是这个连招，建议坚决不要吃这个球。
结晶的暴刺，这招和伤害无关，打够六下必定会出，而且不需要近身攻击，距离够近的情况下枪击也能触发，很神秘的时候上旋斩这种多段伤害只算一次攻击。
具体就是结晶向正前方弹射出刺，基本等于没有威胁，只要移动即可，而且鬼步也很轻松。
爆气，没伤害，但是会把你打到最难躲技能的远处，一般来说迅速用位移技能跑回去就行了。
空中冲刺等技能能硬顶气浪不被吹飞。
减速球是尤里森最恶心的技能，不过也没什么，不配合其他技能没有任何效果。
首先这个球和火球一样，属于追踪性的。在它发射前跳起来诱导一次或者发射后连续两次翻滚都能躲。这招伴随的技能就那三个——激光、火球、地爆。该怎么处理就怎么处理。
就算真中了时停也不用慌，你被减速代表你动作的无敌时间也究极延长了。不慌不忙一个翻滚或者原地起跳都可以。但是要注意翻滚的后半段是没有无敌的，所以要在被减速之后再进行躲避动作，不然会被打的。
了解了技能之后我们再看一下尤里森是怎么发这些招式的。
星落三连，本质还是星落，没意义。
时停-激光-激光-火球-火球，时停就是送的，跳跳就躲过去了。
星落-地爆，没意义，爬。
时停-地爆，不要吃时停，因为地爆有二连延迟，你减速翻滚也不太可能躲过去。
激光-时停-激光-火球-火球，时停还是送的，对应还是跳跳就完事。
三角地爆-横排地爆-三角地爆，走走位就完事了。
基本就是这点东西，除了激光和火球不要跳起来，不然在空中被时停那基本是必要吃伤害的。
然后这个boss的打法，就是疯狂躲技能然后破盾，疯狂输出，重复循环此过程。破盾的时间是固定的，具体就是尤里森做一个抬手施法的动作，然后结晶和充气一样，在涨大。
由于近战被打断的环境太多，还有疯狂气爆拦路，只要不是刀刀三红的真神，远距离用枪磨的速度并不比近身慢。
当然这里说的是没有魔人也没有手的情况，因为我是强杀进dmd的，现在也没打完，魔人就不评价了。
具体血量的问题，尤里森低难度保证红刀稳定一些，并且把该打的蓄力枪都打出去，两回合就可以打完。dmd难度的尤里森需要两回合打到残血，然后魔化后需要再打两回合击杀。
无论哪个难度。只需要打一回合就能达成关卡s评价，所以想刷评价的打完第一轮就可以送了。
基本就没什么可说的，接下来说二阶段尤里森。
首先要破盾过剧情，直接参照初见打法就行，注意破盾后不会立即进剧情，可以蹭一点输出。
然后看一下他新增了什么招式
扫地，同时后撤步，这个招式很奇妙，你跟着他前冲是不会被打到的，反而是跳起来或者原地不动会中招。在第一次破盾后会有原地不动的大扫地，不要靠近或者跳的比他脑袋高就可以了。
砸地，首先这个技能有追踪性，非常有欺骗性，看着已经绕到背后了一个180度转身大砸。砸中后会有跪地硬直，同时在砸地范围外，会有三根触手成直线穿刺出去，而且和砸地有时间差。建议近身躲避，把握不准时间可以先用一个返身斩再接鬼步，成功率是百分之百。
追踪刺，抬手动作非常明显，肩部向后倾斜，然后放出一个持续追踪的触手尖刺，在刺中后会立即弹射出三根刺追加伤害，最难躲也是最恶心的技能。不能拼刀，不能鬼手。
这个刺比较特殊，第一次刺落空之后会杀个回马枪再刺一下，但是如果他的刺击是向下发射，他会插进地里，然后直接收回。这一招是离尤里森越近越容易躲，尼禄在贴身的情况下只需要和刺同向翻滚就可以完美躲避并鬼步了。
然后具体到实战环节。首先在cg过场尼禄拧油门的时候跟着一起摁可以白嫖三红，初见和二战都可以，但没啥意义。
第二次战斗尤里森会召唤两个魔界树根，没啥用，但能阻碍你的锁定，建议先杀了。
尤里森在破盾期间依然能出招，但是值得注意的是，第二阶段的尤里森恢复盾不是靠时间来判定，而是你进行伤害的血量，只要打到固定血量就必定会恢复盾。你一直不打他就一直不恢复。而二阶段的尤里森是可以打出跪地硬直的，这个时候他无法回盾，可以疯狂输出接投技直接把他打掉两段血，但如果你只打了一段多的伤害，下一次破盾只打剩下那一段一点的血量他就会回盾。所以血量一定要把控好。
别的招式没什么可说的，因为他站起来了导致战场从半圆变成了圆形，直接导致原来打不中的技能现在更打不中了。
不会打只需要和他二人转就可以了。
他跪地的时候就能投技了，比较好玩的是背后面前都能投，动作还一样，果然是个煎饼人。
值得注意的几个小点。
尤里森破盾时正在蓄力的技能会被中断，但是已经放出的技能是不会消失的，所以不要看见盾没了就冲，贴脸给个火球把你整的明明白白。
爆气有时候是保护你，因为你击飞过程是无敌的，近身被时停可以祈求一个爆气救你。
序章看到的但丁过场是重复播放的，所以不要吐槽什么“这哥们为什么打那么久还没打完。”
爆炸手的延迟爆炸在恢复盾之后还是炸盾。
如果要开挂，要注意一击必杀对结晶是无效的。
但是hoh难度有效(卡普空你怎么做到的?)
以上就是这篇鬼泣5序章boss打法攻略的相关分享了，看完之后是不是觉得序章的boss也很简单了呢?
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