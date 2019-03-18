全境封锁2背包挂件在哪收集？全背包挂件收集位置分享

2019-03-18 13:37:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在《全境封锁2》游戏中背包挂件数量是有很多的，但是不少小伙伴都还不知道在游戏中背包挂件在哪得？怎么得？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

汤米熊挂饰

汤米熊挂饰的拥有方法是在游戏未发售阶段预购即可赠送，目前没有寻找到其他方法。



白宫挂饰

白宫挂饰是在游戏开放测试期间进行游玩即可获得。

集装箱挂饰

集装箱挂饰是在游戏公开测试阶段完成暗区新手教程即可。

美国国旗挂饰

美国国旗挂饰属于一代的老玩家，前辈们用肝换来的，在一代中按要求完成12面盾章即可解锁四阶奖励，而旗帜正好是第四阶，然鹅我还差一个盾章就可以集齐了!

金条挂饰

在银行总部这张副本，前期一路正常走，来到金库大门前(圆圆的门)像房间的右手边看，有个房间，走进去，朝走进的门右手边看，我枪指的位置，就可以获得金条挂饰。