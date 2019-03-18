鬼泣5无法显示中文怎么弄 ps4中文攻略

2019-03-18 13:35:00 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道无法显示中文吧，那么无法显示中文怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

卡普空这次对主机版的防二手政策想必大家都有所耳闻了吧，那么对于预购游戏的玩家却没有的中文的该怎么办呢？

ps4中文设置方法

注意：此方法只适用于初版玩家，二手的就不用想了。

不能使用亚洲语言包的各位，请去PS4设定>账户管理>修护凭证。

如果上述方法依然没用的话，语言包下载完后先进游戏一次，长按PS键强制关掉游戏再重开一次，设定就可手动设定中文字幕了。记住：【字幕】非手动设定不可。

以上就是这篇鬼泣5无法访问服务器解决方法一览了，希望能够帮助到各位。