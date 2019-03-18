鬼泣5无法访问服务器怎么弄 无法访问服务器解决攻略

2019-03-18 13:33:55 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道无法访问服务器吧，那么无法访问服务器怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

因为正版需要验证网络，但是部分玩家的网络明明正常却无法进入游戏。

简单来说就是不知道什么导致浏览器端口设置被更改了 感觉就是第三方软件篡改的端口设置，如果遇见打不开游戏这种情况，可能会跟我一样IE和win10浏览器都会出现搜网页搜不出东西。

方法：打开internet(找不到就在开始键边上搜)---打开IE选项点连接选项----点局域网设置，然后把里面所有能打勾的全取消。

我本人做完这一步的时候我发现baidu主页就已经能刷出来了，我上了下我的鬼泣发现就进去了。

以上就是这篇鬼泣5无法访问服务器解决方法一览了，希望能够帮助到各位。