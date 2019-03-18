全境封锁2电工是什么 PVE电工配装攻略

2019-03-18 13:27:43 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道电工吧，那么电工怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全境2的装备系统相对前作自由度更高所以比较容易搭配出一个比较强力的角色。

满级玩法介绍

先谈装备选择:

武器方面：根据个人喜好,手感.天赋搭配根据自己打法改变。

疯狂,刺击,节奏十足推荐选择。

防具方面:

属性:技能强度,冷却时间减少,精英伤害。

天赋:

破坏之王最优先。

熟练带一个,真的奇效,经常一波战斗刷两三个滚雷。

另外,重击也不错.15%精英伤,黄怪收益极大。

然后技能,我带两个技能.集束滚雷.和火化合物。

集束滚雷:自动索敌.可以叠加伤害.配件方面.额外地雷数量我不确定是否有效果.伤害实打实的增伤。

火化学物:这个技能可以说是本作神技了。集控场,伤害为一体，可以当做是前作的高爆粘弹来用。默认二发可以使用配件增加数量。充能机制,使用方面,可以堵门提前放,也可以糊脸。

配件选择:一个数量(现在已经有+6数量的配件了!!),一个范围(50%左右的很多)或伤害(至少有65%的)。

手雷没什么好说的..随便选! 如果生存专家,最好带燃烧手雷。

总之一句话：爆炸一时爽,一直爆炸一直爽。

以上就是这篇全境封锁2PVE电工配装推荐的全部内容了，还不知道自己的角色该怎么build的玩家可以参考一下哦。