魔兽世界炼金大锅坐标在哪？全炼金大锅坐标一览

2019-03-18 13:27:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

魔兽世界是一款非常经典的游戏。最近不少玩家都在问在游戏中炼金大锅在哪？怎么找？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

魔兽世界炼金大锅坐标!魔兽世界玩家使用炼金希拉斯的转化之球之后可以在野外摸大锅，获取各种合剂、药水，那么这些野外大锅的位置在哪里呢？

炼金野外大锅坐标点汇总：

祖达萨：

45.2，25.8

67.3，17.8

59.2，77.3

73.2，26.2

64.8，29.3

纳兹米尔：

61.2，69.4

40.1，63.5

38.8，51.8

53.4，70.9

55.6，56.9

沃顿：

43.6，34.1

29.9，53.2

34.9，79.9

49.2，78.1

49.8，31.1

德鲁斯瓦：

31.3，17.5

24.9，37.1

68.7，64.0

57.9，23.5

29.7，27.6

斯托颂谷地：

76.7，28.2

59.6，42.0

48.1，66.6

67.1，60.3

提拉加德海峡：

67.8，18.8 这的小怪貌似无限刷新，很烦人...*控住直接开 或者秒掉马上开掉

38.5，20.6 在飞行点下边的山洞里

61.2，61.7

55.8，67.7