dnf怎么获得海洋之珠？游戏海洋之珠获得教学

2019-03-18 13:26:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

海洋之珠是dnf游戏中的一个活动道具，那么在游戏中海洋之珠怎么获得?在哪获得呢？不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

渔人之海的女儿活动将于 3 月 21 日开启持续到 4 月 23 日结束，活动期间没有每日挑战次数的限制，达成奖励每天只能获得 1 次，无限模式里每日最多可获得 10 个华丽人鱼的妄想。

海洋之珠

华丽人鱼的妄想

通过梦中的鱼人罐选择开始挑战用海洋之珠兑换道具

通过梦中的鱼人罐选择无限模式用华丽人鱼的妄想兑换道具