全境封锁230级怎么玩 满级玩法攻略

2019-03-18 13:25:39 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道30级吧，那么30级怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

玩过一代的老特工都知道这款刷刷刷的游戏要从30级开始才是真正的入门，那么到了30级以后要干嘛呢？

满级玩法介绍

1、直接去暗区搬箱、清小怪(看运气，如果没其他叛变特工骚扰的话)，通常搬几圈箱子就能很快凑齐据点要的装备分数。

2、直接去完成地图上那6个被入侵的任务，以及刷各种控制点、支线等等，凑齐据点需要的装备分数。

3、然后通关据点任务，逐步进入世界4。开始先努力刷点装备，清光任务和那些找隐藏任务、彩蛋的任务，等下两个星期出世界5，才是最重要的刷刷刷阶段。

以上就是这篇全境封锁2满级玩法介绍的全部内容了，希望能够帮助刚刚初入华盛顿的菜鸟特工们。