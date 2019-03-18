全境封锁2面具怎么获得 第九第十个面具是什么

2019-03-18 13:24:34 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道面具吧，那么面具怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

和1代相同在2代中同样有着面具彩蛋，目前已经有不少玩家找到一部分面具了。

第九第十个面具获得方法

首先这个任务必须在晚上。

首先来到这个位置。

然后站在水里这个方向对着墙。

然后使用动作(开合跳)。

然后猎人在上面出来。

打死他们就能拿到两个面具了。

这里的晚上是游戏里面的下午七点之后就可以召唤特工了，看时间请打开相机模式。

以上就是这篇全境封锁2第九第十个面具获得方法的全部不内容了，希望能够帮助到大家拿到这两个面具。