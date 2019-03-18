魔兽世界在哪交失落之章任务？失落之章任务位置地址分享

2019-03-18 13:24:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问在魔兽世界游戏中失落之章任务在哪交?相信很多小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

失落之章任务提交方法：首先玩家角色身上有赞达拉任务不能交，赞达拉解锁后恢复正常，另外先交给铭文训练师，翻译完了再去给珠宝的，这样就可以完成失落之章任务的全部过程。

各位玩家点击查看自己的身上是否有赞达拉系列任务没有完成，如果有的话，可以考虑先完成赞达拉任务再提交失落之章。