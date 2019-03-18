魔兽世界怎么完成库尔提拉斯之傲任务线？库尔提拉斯之傲任务线完成心得分享

2019-03-18 13:23:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

库尔提拉斯之傲任务线是魔兽世界游戏中的一个成就任务线，但是很多小伙伴都不知道在游戏中库尔提拉斯之傲任务线怎么完成吧?这边91手游网小编给大家介绍下吧！

库尔提拉斯之傲任务线：首先你必须先把3个地图的主线做完才能接到这个任务，不少玩家会忘记完成这个主线任务，这里可以推荐大家联系在线GM，帮助你查询主线任务的完成进度，这样你可以继续完成这些主线任务后，就可以解锁“库尔提拉斯之傲”。

本身该任务完成难度不高，需要玩家仔细清理主线任务即可解锁，大家可以查一查自己的主线是否都完成了吧。