魔兽世界铭文史诗任务材料古血颜料掉落位置在哪？古血颜料掉落位置分享

2019-03-18 13:21:48 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

古血颜料是魔兽世界8.1.5版本中的一个史诗任务材料，相信不少小伙伴都不知道在游戏中铭文史诗任务材料古血颜料在哪掉落吧?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

铭文史诗任务材料古血颜料掉落：世界BOSS，玩家需要接到这个任务后击杀世界boss才有可能掉落该材料，所以各位确认好自己是否有接到这个任务。

目前已知掉落仅有世界boss，还不清楚是否有其他怪物也可以掉落古血颜料。