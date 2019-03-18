三星S8安卓9Pie什么时候上线？三星S8安卓9Pie上线时间介绍

2019-03-18 13:19:58 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问三星S8什么时候可以升级安卓9Pie?相信不少小伙伴都很期待吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

继S9等热门机型先后收到安卓9 Pie和One UI的更新后，三星今日带来了其他国行机型的升级时间表!我们一起来看看吧！

根据计划，三星的经典旗舰S8、S8+、Note8手机将于今年4月获得升级。

同样会在4月份获得升级的机型还有三星A9(2018)、三星A9 Star Lite(型号A6050);之后在5月份，三星首款采用打孔屏的手机A8s也将获得升级。